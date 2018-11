Zu Teheran hunn Demonstrante symbolesch den amerikanesche Fändel an Dollarschäiner verbrannt. Vill Leit hunn och Plakater an d'Luucht gehal, op deene se de Geck mam Donald Trump maachen.



De Wirtschaftskrich vu Washington wier en neie Versuch, déi islamesch Republik ze stierzen, huet de Kommandeur vun den iranesche Revolutiounsgarden an der iranescher Haaptstad geruff.



Hien huet sech och un den US-President adresséiert an dee gewarnt. E soll nimools den Iran menacéieren.



D'USA setze vun e Méindeg un nei massiv Sanktioune géint den Iran a Kraaft. Si viséieren an éischter Linn d'Pëtrol an d'Bankebranche.



Den Iran kritt elo och Ënnerstëtzung vun Nordkorea.



Pjönjang warnt Washington. Wann d'USA déi Sanktiounen net erëm géifen annuléieren, kéint Nordkorea sech virstellen erëm mat senger aler Atompolitik virunzefueren.



De rezente Richtungswiessel kéint ganz seriö iwwerduecht ginn, heescht et an engem Schreiwes aus dem nordkoreaneschen Ausseministère.



Déi besser Relatiounen tëschent Nordkorea an den USA wieren net mat Sanktiounen géint den Iran ënnert een Hutt ze bréngen.