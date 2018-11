Am Jemen sinn an de leschten Stonnen Dosende Rebellen bei Ausernanersetzungen a Loftattacken ëm d'Liewe komm.

D'Agence France Presse mellt, dat zënter e Samschdeg an der Hafestad Hodeida am Weste vum Land op d'mannst 53 Huthi-Rebellen ëmbruecht goufen a vill anerer blesséiert.

Regierungstruppen hate mat der Ënnerstëtzung vu Saudi-Arabien en Donneschden eng Offensiv lancéiert, fir d'Hafestad zeréck z'erueweren.



Hodeida ass eng wichteg strategesch Hafestad. Do kommen nämlech 70 Prozent vun den Importer fir dat aarmt Biergerkrichsland un.



D'Situatioun am Land ass esou schlëmm, datt et virun enger vu Mënsche gemaachter Hongersnout steet a virun der weltwäit schlëmmster Cholera-Epidemie zënter Joerzéngten.



D'Unicef fuerdert Friddensverhandlungen bannent engem Mount. Den Unicef-Regionaldirekter ënnersträicht, datt de Jemen fir d'Kanner d'Hell op der Äerd ass.



All 10 Minutten géif ee Kand stierwen un enger Krankheet, déi een hätt kënnen evitéieren. 1,8 Millioune Kanner ënner 5 Joer, wieren extrem ënnererniert.