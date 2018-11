Méi genee Informatiounen iwwer de KZ am Elsass (04.11.2018) Am fréieren SS-Konzentratiounslager vu Natzweiler-Struthof, hei vir an de Vogesen, goufen elo archeologesch Ausgruewungen ofgeschloss.

Vun de Luuchteschalter aus Baquelite, de Boxen- a Manchetteknäpp vun den Affer an den SS, déi se gepéngegt an ëmbruecht hunn. Et geet den Archeologen an den Historiker drëms, méi gewuer ze ginn iwwert den Alldag vun deem KZ.Am November 44 hunn US-amerikanesch a franséisch Zaldoten an enger Offensiv d’Lager befreit. Virdru goufen ronn 22.000 Mënschen dran ëmbruecht, sou gëtt geschat an 52.000 wieren der do agespaart gewiescht. Duerno goufe vill Infrastrukturen vun den Alliéierten zerstéiert, well d’Lager ëmgebaut gouf als Prisong fir Krichsgefaangener a Collaborateuren.An de Krichsjoren haten d’SS politesch Gefaangener, Judden, Sinti, Roma an Homosexueller zu Struthof sëtzen. An et gouf am Lager och eng Gaskummer, och wann der bis haut vill dat net wëlle wouer hunn.Och pseudo-medezinesch Experimenter un de Gefaangen hunn zu Natzweiler-Struthof zum Répertoire vun den SS gehéiert. Och duerfir si Beweiser am Buedem fonnt ginn.Zu Auschwitz-Birkenau a Polen gouf scho 1967 mat archeologeschen Aarbechten ugefaangen. An och zu Sobibor gouf duerch Ausgruewungen de Massevernichtungsapparat vum SS-Sonderkommando dokumentéiert a beluecht.Frankräich huet elo dee Retard opgeschafft.