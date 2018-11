Den Hans Georg Maaßen gëtt no den Informatioune vun der Noriichtenagence DPA awer net wéi geplangt Spezialbeoptrachten am Inneministère.

D'DPA ass nämlech gewuer ginn, datt se am Inneministère am Gaang sinn, seng Entloossung ze preparéieren.Grond: am Manuskript vu senger Ried, déi den Hans Georg Maaßen sollt halen, fir Äddi ze soen, ginn Deeler vun der Koalitioun massiv kritiséiert a seng ëmstridden Aussoen iwwert "d'Hetzjuegden" op enger Demonstratioun zu Chemnitz verdeedegt.