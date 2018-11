Wéi geet et an Däitschland virun, nodeems d'Kanzlerin Angela Merkel d'lescht Woch annoncéiert hat, net méi wëllen als Parteicheffin ze kandidéieren?

Um 12 Auer e Méindeg de Mëtteg wëll d'CDU Detailer op enger Pressekonferenz bekannt ginn. Och d'SPD-Spëtzt wëll sech e Méindeg um 14 Auer op enger Pressekonferenz äusseren. Bei de Sozialdemokraten ass an de leschten Deeg besonnesch d'Kritik un hirer Presidentin Andrea Nahles staark gewuess. Intern an der Partei gëtt och iwwert d'Fro diskutéiert, ob ee weiderhin un der grousser Koalitioun festhält a wéi d'SPD sech nees ka profiléieren. Den Ausseminister Heiko Maas sot e Sonndeg den Owend virun de Krisegespréicher, dass d'SPD nees méi Selbstbewosstsinn brauch.



Wat iwwerdeems d'Successioun vun der Angela Merkel als CDU-Cheffin ugeet, sollen sech d'Kandidaten wärend Regional-Konferenzen der Parteibasis presentéieren. Wou a wéini dat genee soll sinn, muss d'CDU-Parteispëtzt nach decidéieren. D'Auer tickt jiddwerfalls. Aacht bis néng sou Regional-Konferenze si virgesinn. Bis de Parteidag zu Hamburg sinn et nach véier an eng hallef Woch. Den neie Parteichef gëtt Uganks Dezember vu ronn Dausend Delegéierte gewielt.