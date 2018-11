4 Wochen nom brutale Mord um saudesche Journalist Jamal Khashoggi muss d'Regierung vu Saudi-Arabien dem Mënscherechtsrot zu Genf Ried an Äntwert stoen.

© AFP Archivbild

Et geet ëm eng Iwwerpréiwung vun der Situatioun vun de Mënscherechter, sou wéi se all Land reegelméisseg muss duerchlafen. Dësen Datum stoung scho laang virum Mord um regierungskritesche Journalist fest.



D'Jonge vum Jamal Khashoggi hunn iwwerdeems en Appell u Riad gemaach, déi stierflech Iwwerreschter vun hirem Papp fräi ze ginn. Si wéilten hire Papp op engem Kierfecht zu Medina a Saudi-Arabien bäisetzen, sot ee vu senge Filssen géintiwwer CNN. Hien hätt och schonn doriwwer mat de saudiarabeschen Autoritéite geschwat.



De Jamal Khashoggi war Uganks Oktober am Konsulat vu Saudi-Arabien zu Istanbul vu saudiarabeschen Agenten ëmbruecht ginn.