Hie muss sech ënnert anerem wéinst Drogeschmuggel, Waffenhandel a Wäisswäsche vu Sue veräntweren. De mexikanesche Sinaloa-Kartell soll tëscht 1989 an 2014 bal 155 Tonne Kokain an d'USA geschmuggelt hunn.



Dem Joaquin Guzman dreet eng liewenslaang Prisongsstrof. De Prozess virum Bezierksgeriicht vu Brooklyn ass op 4 Méint ugesat. An enger éischter Phas gëtt d'Jury bestëmmt. Eng sëllechen Informanten an Zeie stinn ënner spezieller Protektioun.