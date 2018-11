© AFP Archivbild

Et géif fir d'éischte Kéier eng reell Chance op Friddensgespréicher tëscht de Konfliktparteien bestoen, sou de briteschen Ausseminister Jeremy Hunt. Et wier dowéinst un der Zäit, dass den UNO-Sécherheetsrot aktiv gëtt. Ze laang hätte béid Säiten am Konflikt gemengt, dass eng militäresch Léisung méiglech ass, mat katastrophale Suitte fir d'Leit. Elo wier déi éischte Kéier de Moment do, dass d'Konfliktparteien un de Verhandlungsdësch kommen fir eng politesch Léisung ze fannen, sou de briteschen Diplomatiechef.



Wärend dem Jemen-Konflikt, den 2014 ugefaangen huet, koume bis ewell 10.000 Mënschen ëm d'Liewen. Déi aktuell Situatioun ass katastrophal. No Estimatioune vun de Vereenten Natiounen handelt et sech ëm déi schwéierst humanitär Kris weltwäit. Der Unicef no leiden 1,8 Millioune jemenitesch Kanner ënner fënnef Joer ënner akuter Ënnerernierung.



D'USA hu rezent hir Alliéiert a Saudi-Arabien opgeruff mat de Loftattacken op de Jemen opzehalen a Friddensgespréicher ze entaméieren.