Am Zentrum vu Marseille Blesséierter, wéi zwee Gebaier an de Koup gefall sinn

Wéi et heescht, wier vun engem vun de Gebaier zënter e puer Woche gewosst gewiescht, datt e Risk géing bestoen, datt et an de Koup fale kéint.

Vun RTL