Macron-Tournée: Rep. Roy Grotz



11 Departementer a 17 verschidde Stied, déi bannent 7 Deeg besicht ginn - de Programm vun der Randonnée, déi de franséische President vum leschte Weekend un am Norden an Oste vu Frankräich absolvéiert, ass impressionnant. Ënnert dem Iwwertitel vun der "Itinérance Mémorielle" besicht de Staatschef net nëmmen d'historesch Sitte vum Éischte Weltkrich, mä wëll och mam Stack-Fransousen an d'Gespréich kommen. Eng Charme-Offensive, déi soll Friichten droen ...

D'Nekropol Notre-Dame-de-Lorette zu Ablain-Saint-Nazaire. © AFP

... dëst no der Affär Benalla an den onerwaarten Demissioune vun de Ministeren Hulot a Gérard Collomb, deen zanter e Méindeg de Moie jo nees Buergermeeschter vu Lyon ass, de fréiere franséischen Inneminister krut am extraordinairë Conseil municipal 41 vun 73 Stëmmen. (De Collomb war scho vun 2001 bis 2017 Gemengepapp vu Lyon, iert hien dunn an den Inneministère nominéiert gouf. Do heescht de Successeur Christophe Castaner.)Eng Charme-Offensiv och no de populisteschen Tendenzen an Europa, déi dem Macron seng europäesch Pläng duerchkräizen.De Macron sicht also nees mam Vollek a Kontakt ze kommen - an dat op eng Method, déi den de Gaulle ewell benotzt huet, nämlech fir eng Woch laang eng franséisch Regioun ze besichen. Dëser Deeg ass de Macron also no bei Lëtzebuerg ënnerwee, do, wou d'Maginots-Linn gelaf ass, do, wou eleng an de Schluechte bei der Somme a viru Verdun eemol 770.000 an dunn 1,2 Milliounen Zaldoten hiert Liewen gelooss hunn respektiv vermësst goufen - dëst op Säite vun den alliéierten an och den däitschen Truppen.De Macron erënnert bei senge Visitten un de Griewer an op de Schluechtfelder un alles an allem eng 10 Milliounen Zaldoten, déi an de Krichsjore gefall sinn, mä och un eng bal 10 Milliounen Zivilisten, déi wärend den Affrontementer ëmkoumen.Um Programm vum Macron sinn awer net nëmmen historesch Ausflich, wéi e Méindeg deen zu Morhange a Pont-à-Mousson, mä et ginn och lokal Politiker begéint a Betriber wéi d'Renaults-Fabrik zu Maubeuge besicht - de Wëllen ass do, fir ze weisen, datt de Marcon och ka volleksno sinn a "sengem Vollek" kann nolauschteren an op d'Suerge vun de Leit agoen. Bleift nach just, dass hien och muss déi richteg Wierder fannen, wat dem "En-Marche"-Politiker just grad net ëmmer gelongen ass - d'Reconquête vun der Meenung vun de Leit, wéi de Figaro e Méindeg schreift, steet also am Mëttelpunkt vun dëser Rondrees.An duerfir huet sech d'Team Macron eng Zeenographie afale gelooss mat dichtegen Nimm: notamment dem President aus dem Mali an der Kanzlerin Merkel - Apotheos dann den 11. November, um Dag vum Armistice, wou sech zu Paräis eng 100 Staats- a Regierungscheffen erwaart ginn, notamment d'Presidenten Trump a Putin.Vum reng lokalen Terrain geet et da fir de Macron op de globalen, de weltpoliteschen. An domat ass et net gedoen, well de Rendez-vous vum 18. November ass fir de Macron ewell fixéiert, dat mat enger Ried am Bundestag zu Berlin.Vill Geleeënheeten, fir sech staatsmännesch ze weisen, mä och vill Occasiounen, fir mat onwëllentlech provokanten Aussoe fir onnëtz Polemiken ze suergen.Een erlieft d'Itinérance vum Macron net méi mat: de Lazare Ponticelli - de leschte franséische "Poilu" ass am Mäerz 2008 verscheet, an domat dee Leschten, deen d'sënnlos Grujelegkeete vum Krich huet misste materliewen - d'Erënnerung un dës Affer muss bleiwen an erhale ginn!