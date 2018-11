REPRÄSENTANTENHAUS

SENAT

Um Dënschdeg den Owend an an der Nuecht op e Mëttwoch sinn an de Vereenegte Staate vun Amerika d'Midterm Elections, konkret heescht dat, datt d'Representantenhaus komplett nei gewielt gëtt an de Senat zu engem Drëttel.Op RTL.lu an nach méi op RTL Today hale mir Iech um Lafenden! Um fréie Mëttwoch de Moien dierft mat konkrete Resultater ze rechne sinn.D'Midterm Elections heeschen esou, well si an der Hallschent vum Mandat vun engem US-President sinn. Si sinn also e wichtege Stëmmungsbarometer fir déi presidial Politik. Ma déi Wale sinn nach méi, well de Kongress, dat sinn d'Representantenhaus an de Senat, hunn e Wuert an der Politik vum President matzeschwätzen. Et hänkt also vill dovun of, wien do d'Majoritéit huet.Den Ament si béid Haiser an den Hänn vun de Republikaner, deemno kann den Donald Trump seng Politik ouni Blockaden ëmsetzen, z.B. seng Steierreform. Wat d'Representantenhaus ugeet, esou hunn d'Demokraten hei gutt Chancen, fir nees eng Majoritéit zesummenzekréien, op jiddwer Fall wann et de Sondagë vum leschte Mount nogeet, déi vun enger sougenannter "blue wave" also enger "bloer Well" ausginn.24 zousätzlech Mandater bräichten d'Demokraten, fir d'Majoritéit am Representantenhaus ze kréien. An där Institutioun mussen déi 435 Sëtz nei besat ginn, dat fir ee Mandat vun 2 Joer. Den Ament hunn d'Republikaner do 235 Vertrieder, d'Demokraten der 193 a 7 Poste sinn eidel. Sollten d'Demokraten hei méi Käpp um Enn sëtzen hunn, da kënne si grouss Projete vum Donald Trump blockéieren, zum Beispill kéinte si dann d'Sue fir de Bau vun der Mauer un der mexikanescher Grenz refuséieren.Eriwwer da bei de Senat, deen aus am Ganzen 100 Sëtz besteet, all Bundesstaat huet der also 2. Hei muss awer just een Drëttel vun de Sëtz ersat ginn, 35 am Ganzen, dat fir eng Dauer vu 6 Joer. Datt d'Demokraten do d'Majoritéit kréien, ass éischter onwahrscheinlech, well si schonn eleng 26 Poste verdeedege mussen (si brauchen der 28 fir eng Majoritéit), woubäi d'Republikaner der just 9 musse verdeedegen.