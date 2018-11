De Seehofer (riets) an de Maaßen © AFP

Den ëmstriddene President vum däitsche Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen ass mat Effet immédiat virleefeg pensionéiert ginn.Mat kritesche Bemierkungen iwwert déi grouss Koalitioun war den Hans-Georg Maaßen op en Neits negativ opgefall. De fréiere Chef vum däitsche Verfassungsschutz hat sech an enger Ried virun de Cheffe vun den europäeschen Inlands-Geheimdéngschter zu Warschau als Affer vun engem Komplott duergestallt.Deeler vun der Bundesregierung hätte sech no sengen ëmstriddenen Äusserungen iwwert d'Ausernanersetzungen zu Chemnitz op hie fokusséiert, fir sou d'Regierung platzen ze loossen. Weider huet hien an dëser Ried iwwer lénksradikal Kräfte bei der SPD geschwat.Den däitschen Inneminister Horst Seehofer hat sech laang géint eng Entloossung vum Hans-Georg Maaßen gewiert, huet dësen dann elo awer an d'Pensioun geschéckt.