Midterms an den USA: Trump setzt alles op d'Immigratioun (05.11.2018) D'Immigranten an den USA sinn schonn zanter Joren en Thema vum Donald Trump, datt hien elo och fir d'Campagne an de Midterms ausnotzt.

"Immigrante bréngen iech ëm an et ass den Demokraten hir Schold", de simplisteschen a noweislech falsche Message ass de Credo, mat deem den Donald Trump d'Wieler an den USA wëll op d’Midterms astëmmen. Nom Attentat op eng Synagog zu Pittsburgh an eng Serie Pakbomme vu Rietsextremisten an de leschte Wochen hunn déi politesch Beroder am Wäissen Haus gemengt, et wier besser den Donald Trump géif mat der aler Schank Immigratioun fir d’Republikaner probéiere Stëmmen ze fänken."An dësem Moment ass eng grouss, gutt-organiséiert Karawann ënnerwee an Direktioun vun onser Grenz am Süden. Vill Leit nennen et eng Invasioun. Et ass wéi eng Invasioun. Si si mat Gewalt duerch déi mexikanesch Grenz gaangen. Déi illegal Karawann loosse mer net eran an d’USA. Si sollen elo ëmdréien, well si verhonzen hir Zäit. Wa se mat Steng op ons Arméi puchen, da schloe mer zréck. Ech hunn den Uerder ginn ze schéissen. Wa se Steng puchen, sot ech hinnen, gitt dovun aus si hätte Gewierer.", esou den Donald Trump.E Mëttwoch koum den Uerder aus dem Wäissen Haus fir 15.000 US-Zaldoten op déi mexikanesch Grenz ze detachéieren. Et ass zueleméisseg dee gréissten nationale Grenzasaz an der Geschicht vum US-Militär. Den Donald Trump huet kënschtlech eng Kris inzenéiert, déi de Republikaner bei de Midterm-Wahle méiglecherweis ka vun Notze sinn. Den Opruff zu Waffegewalt a Friemenhaass kënnt gutt u bei senge Sympathisanten.An d’Leit an der Flüchtlingskarawann, aus Nicaragua, Honduras, El Salvador a Guatemala, déi ënnerwee sinn duerch Mexiko op der Flucht virun der Aarmut an der Gewalt an hirer Heemecht, si sech méiglecherweis guer net bewosst, dass si dem Demagog Trump och nach e groussen Déngscht leeschten.D’lescht Woch huet den Donald Trump iwwerdeems an engem Interview versprach de 14. Amendement opzehiewen: d’Recht op en US-Pass bei der Gebuert an den USA. Och dat waarm Loft, fir Wieler ze gewannen. Fir eng Ännerung vun der Verfassung geet e Presidentendekret net duer. Déi wier laangwiereg a misst duerch de Kongress, mee dem Wieler dierft och d’Absicht schonn duergoen.