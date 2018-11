© AFP

Eng ganz Partie amerikanesch Sender, ënnert anerem déi konservativ Chaîne Fox News, hunn de Spot aus hirem Programm geholl. De Spot géif net méi op Fox News souwéi dem Wirtschaftssender Fox Business Network gewise ginn, heescht et vun deene Responsabele vun der Televisiounschaîne. Och de Sender NBC a Facebook hunn de Video zeréckgezunn. CNN hat de Spot vun Ufank un net gewisen an als rassistesch kritiséiert.



An dësem Walkampfspot, dee sech géint Demokrate riicht, gëtt ee Mexikaner gewisen, deen a Kalifornien wéinst dem Mord un zwee Polizisten zum Doud veruerteelt gi war. Weider heescht et am Spot, dass Demokraten de Mann an d'Land eragelooss hätten. Et sinn donieft Mënschemassen ze gesinn, déi un engem Zonk rappen an dëse wëllen ëmgeheien. Zum Schluss heescht et, "Trump an d'Republikaner maachen Amerika nees sécher".



De Spriecher vum Donald Trump sengem Walkampfteam huet an enger éischter Reaktioun op Twitter geschriwwen, dass sech NBC News, CNN a Facebook op d'Säit vun deene geschloen hätten, déi illegal an den USA sinn. Fox News gouf an dësem Tweet net genannt.