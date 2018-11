X

Mat hirem Projet “Global Parents” wëll d’Unicef dat änneren. Mä wéi gesäit d’Hëllef sur place aus? Zwou Lëtzebuerger Donatrice sinn an Ethiopien gereest an hu sech ugekuckt, wou hir Donen agesat ginn.

Ethiopien, och genannt “die Wiege der Menschheit”. E Land mat méi wéi 100 Milliounen Awunner an iwwer 80 Sproochen. An e Land, dat d’Manon an d’Rosanna fir déi éischte Kéier entdecken. Awer net als Touristen, si si mat der Unicef hei, fir sech unzekucken, a wéi eng Projeten hir Donen erafléissen.

D’Manon an d’Rosanna sinn zanter 2 Joer “Global Parents”. Dat heescht si spenden all Mount ee bestëmmte Montant, deen do agesat gëtt, wou en am meeschte gebraucht gëtt, wéi zum Beispill an eng Schoul. Mat Hëllef vun den Done gëtt Léierpersonal ausgebilt, Schoulmaterial akaaft, an Infrastrukture gebaut. Mat eegenen Aen ze gesinn, wat mat hire Spende geschitt, wier eng eemoleg Erfarung fir déi zwou Lëtzebuergerinnen.

Am Beräich vun der Educatioun konnte scho Fortschrëtter gemaach ginn. 2016 si ronn 71 Prozent vun de Kanner an d’Primärschoul gaangen, par Rapport zu 30 Prozent am Joer 2000. An eng weiderféierend Schoul ginn awer just 18 Prozent vun de Jonken.

Et bleift op alle Fall nach vill ze maachen. Entwécklungshëllef an Ethiopien ze leeschten, wier awer net ëmmer einfach, erkläert de Paul Heber vun der Unicef. Well d'Land esou grouss ass an d'Distanzen enorm sinn, wier et schwéier, iwwerhaapt un all d'Kanner ze kommen. Dobäi kënnt, dass méi wéi 80 Sprooche geschwat ginn, wat d'Kommunikatioun heiansdo erschwéiere géing.





Unicef: Global Parents an Ethiopien (06.11.2018) Zwou Donatrice kucke sech un, wat mat hire Sue passéiert.

Nieft dem Volet Educatioun, stoungen och nach aner Projeten um Programm, déi déi zwou Donatricen aus Lëtzebuerg besiche gaange sinn. Am Duerf Ada’al, wou déi nächst Strooss zwou Stonne wäit ewech läit, huet sech e mobilt Gesondheets-Team op enger zentraler Plaz am Schied installéiert. Am Ganze ginn et 21 Ekippen, déi 6 Dierfer couvréieren. Si këmmere sech ëm Mammen an hir Kanner, impfen se, moosse ronderëm den Aarm, ob se ënnererniert sinn, a ginn hinnen an deem Fall eng speziell Paste aus Kakuetten, fir se opzepäppelen. Fir d’Manon an d’Rosanna, déi allebéid Infirmière sinn, eng besonnesch interessant Aktivitéit.

D’Impfunge ginn duerch eng Kill-Box kal gehalen. Et wier impressionnant, wéi déi Impfungen duerchgeféiert ginn, fënnt d’Manon Schütz. Nëmmen doduerch, an duerch d’Rappelle vun den Impfungen, kënnen d’Kanner gesond bleiwen. Well den Accès zu propperem Waasser ass an dësem Duerf ganz schwéier.

Waasser ass generell e grousse Problem an Ethiopien. A ländleche Géigenden hu just 59% vun de Leit Accès zu Waasser. D’Erausfuerderung an der Afar-Regioun ass et, d’Waasser ënnert dem Buedem iwwerhaapt ze fannen. Ënnert anerem am Duerf Hinile huet d’Unicef Buerunge gemaach an e Waassertuerm gebaut. Vun hei aus kënnt d’Waasser bis a Schoulen an an zwee Dierfer. Op e puer Waasserplaze kann een et dann ofzapen. Duerch dat proppert Waasser kënnen eng Rei Krankheeten evitéiert ginn, erkläert de Paul Heber.

Mä d’Waasser ass net op alle Plazen ze drénken. Et gi Géigenden, wou d’Waasser aus dem Buedem 81 Grad waarm a ganz salzeg ass. Fir dass een et drénke kann, gëtt et ofgekillt an entsalzt. An dat alles geschitt an enger Infrastruktur, déi och duerch d’Done vun de Global Parents finanzéiert gëtt. Donen, déi net onbedéngt héich mussen ausfalen, erkläert de Paul Heber. Vill méi wichteg ass, dass d’Done reegelméisseg sinn. Nëmmen esou kann d’Unicef am Viraus plangen an am Noutfall och séier reagéieren. Als “Global Parent” spent een automatesch all Mount. Domat kéint d’Organisatioun och administrativ Käschte spueren, well d’Spender net méi mussen ugeschriwwe ginn.

Beim Projet vun de "Global Parents" géing et virun allem dorëms goen, déi éischt 1.000 Deeg am Liewe vun engem Kand ze begleeden. Dat fänkt bei der Schwangerschaft un a geet bis bei d'Aschoulung vun de Kanner.





Unicef: 1000 nei "Global Parents" gesicht! (05.11.2018) RTL hëlleft der Lëtzebuerger Branche vum Kannerhëllefswierk vun de Vereenten Natiounen, fir nei "global Elteren" ze fannen.

Communiqué vun der Unicef

Wat hutt Dir haut gemaach?

Sous le slogan “Wat hutt Dir haut gemaach?” (Qu’avez-vous fait aujourd’hui ?), un groupe de donateurs réguliers, que l’UNICEF appelle Global Parents, fera appel au public de les soutenir dans leurs efforts mensuels en faveur de chaque enfant partout dans le monde.

Avec le soutien des médias de RTL Lëtzebuerg, UNICEF-Luxembourg mettra le recrutement de nouveaux Global Parents au coeur de ses activités.

Jusqu’au 17 novembre, les personnes intéressées à rejoindre la famille Global Parents pourront également venir à la rencontre de l’UNICEF dans les Cactus Belle Etoile, Bascharage, Marnach, Howald, Ingeldorf, Redange, Mersch et Bettembourg.

Comment devenir Global Parent?