Fir e Mann vu 40 Joer huet d'Geriicht 10 Méint Prisong decidéiert, säi Kompliz vun 28 Joer krut 6 Méint, dat awer alles op Sursis.Béid Männer haten eng 100 mobil Toilette geklaut, dat am Wäert vu ronn 70.000 Euro. Zu där Zäit hu si fir d'Firma, déi si beklaut hunn, geschafft. Béid Männer goufen dann och wéinst hirer Dot entlooss a mussen nach fäerten, fir nieft der Sursis-Strof och Schuedenersatz mussen ze bezuelen.Opgefall war et, well aner Mataarbechter vun der Firma Fotoen am Internet vun den Toilette fonnt haten, wou d'Meedchen vun engem vun de Schëllegen drop z'erkenne war. Bis elo konnte vun den 100 geklauten Toiletten der just 3 erëmfonnt ginn, déi an engem Bësch stoe gelooss goufen.