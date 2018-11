© AFP

Sou den éischte Fazit vun den amerikanesche Kongresswalen. De groussen Desaster blouf dem US-President Trump domat erspuert. Allerdéngs dierft et fir hie schwéier ginn, an Zukunft ze regéieren. D'Representantenhaus kann nämlech d'Gesetzespropositioune vum Donald Trump blockéieren. D'Wäisst Haus huet dann och schonn en Appell un d'Demokrate gemaach, an Zukunft keng Zäit mat Enquête géint de President ze verléieren, mä sech op dat ze konzentréieren, firwat d'Leit se gewielt hunn.Den US-President selwer huet den Ausgang vun de Walen als Succès bezeechent. Et war en enormen Erfolleg, huet den Donald Trump e Mëttwoch de Moien eiser Zäit op Twitter geschriwwen.Definitiv Resultater dierften et eréischt am Laf vum Mëttwochmuere ginn. Well sech d'USA iwwer direkt e puer Zäitzonen zéien, dauert et eng Zäitchen bis all d'Walbüroen ausgezielt sinn. Déi lescht Büroen op Hawaii hunn e Mëttwoch de Moien um 6 Auer eiser Zäit hir Dieren zougemaach.Eent schéngt awer elo sécher. Am Senat gesäit et dono aus, wéi wann d'Republikaner hire Virsprong kéinten ausbauen. No Berechnunge vun NBC kéimen d'Demokraten am Representantenhaus op eng Majoritéit vun 229 Sëtz. D'Republikaner géifen 206 Deputéiert stellen. Der Prognos vun der New York Times no kéimen d'Demokraten op 231 Sëtz an d'Republikaner op 204. Am Senat ass d'Situatioun ëmgedréint. Do kéinten d'Republikaner hir Majoritéit souguer ëm 2 Sëtz op 53 Mandater ausbauen.An de Senat eragewielt goufen elo scho sécher de parteionofhängege Senateur Bernie Sanders, deen den Demokraten nosteet, déi méiglech demokratesch Presidentschaftskandidatinnen Elizabeth Warren a Kirsten Gillibrand, souwéi de fréiere Vize-Presidentschaftskandidat Tim Kaine.Op republikanescher Säit huet de fréiere Presidentschaftskandidat Mitt Romney d'Senatswalen am US-Bundesstaat Utah gewonnen. Hien huet sech wéi erwaart géint seng demokratesch Géigekandidatin Jenny Wilson konnten duerchsetzen.Donieft gouf déi eréischt 29 Joer al Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez vun New York als déi bis elo jéngste Fra an den amerikanesche Kongress gewielt. Si huet sech wéi erwaart géint hire republikanesche Géigekandidat Anthony Pappas duerchgesat. Fir d'éischte Kéier hunn et och zwou moslemesch Fraen an de Kongress gepackt. Déi zou demokratesch Kandidatinnen, eng somalesch Refugiée an d'Duechter vu palestinenseschen Immigranten, kommen aus den US-Staaten Minnesota a Michigan.Weider zwou Fraen hu Geschicht geschriwwen. Zwou Kandidatinne vun der demokratescher Partei sinn als éischt amerikanesch Aborigines an den amerikanesche Kongress gewielt ginn. D'Sharice Davids an d'Deb Haaland hunn an den US-Bundesstaaten Kansas an New Mexico gewonnen, wéi US-Medie mellen. Si hu sech allebéid géint hir republikanesch Géigekandidaten duerchgesat.Am wichtege Bundesstaat Florida konnten d'Republikaner iwwerdeems hire Gouverneursposte verdeedegen. De Kandidat vun den Demokraten, Andrew Gillum, huet seng Defaite géint de republikanesche Kandidat Ron De Santis zouginn. D'Republikaner stellen zanter elo schonn 20 Joer de Gouverneur a Florida. Den Andrew Gillum war den éischten Afroamerikaner, dee fir dëse Posten am südleche Bundesstaat kandidéiert hat. De Gouverneur vu bis elo Rick Scott huet fir e Sëtz am Senat zu Washington kandidéiert.