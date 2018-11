Op deem Haff gouf bal eng ganz Famill ausgeläscht. 5 Leit sinn ëmkomm. © AFP Archivbild

D'Regierung soll iwwer 150 Milliounen Euro deblockéieren. Donieft war et d'Informatioun, dass am Laf vun den nächsten dräi Joer 900 Milliounen Euro an d'Preventioun vu Naturkatastrophe sollen investéiert ginn. Dëse Mount koumen an Italien wéinst Stierm, Reen a Wiederen schonn 29 Mënschen ëm d'Liewen.