D'Famill ass wahrscheinlech erdiischtert. D'Police geet dovun aus, dass d'Koppel eng Pann mam Auto hat an d'Famill doropshin Affer vun deenen extremen Temperature gouf. D'Beamten hunn déi dräi Läichen op enger verloossener Strooss entdeckt. Den Auto, mat deem si net méi virukoumen, stoung ongeféier 4 Kilometer wäit ewech.



Temperature leien an där betraffener Regioun am Dag bei iwwer 40 Grad an et si praktesch keng Leit hei ënnerwee.



D'Autoritéite ginn dovun aus, dass d'Famill no enger Pann decidéiert hat ze Fouss Hëllef sichen ze goen an dunn erdiischtert ass. No engem Jong vun 12 Joer gëtt nach ëmmer gesicht. Hie souz wahrscheinlech och am Auto.



D'Famill war e Freideg d'lescht Woch eng leschte Kéier gesi ginn. Si waren ënnerwee Direktioun Melbourne.