An enger Bar am US-Bundesstaat Kalifornien koum et zu enger Schéisserei. Wéi amerikanesch Medie mellen, hätt e Mann op d'Cliente geschoss.

Den Täter hätt op d'mannst 30 Mol geschoss. Éischten Informatisatioune no sollen 11 Leit blesséiert gi sinn.



Et war ongeféier 23.11 Auer e Mëttwochowend Lokalzäit, wéi de Mann am Bar-Restaurant an der Stad Thousand Oaks op d'Leit geschoss huet. Hien huet sech dono ewech gemaach. D'Police huet direkt eng Sichaktioun an d'Wee geleet.



Op der Plaz sinn eng sëlleche Polizisten an Ambulanzen. Méi ass zu dësem Zäitpunkt net gewosst.