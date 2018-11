Déi spuenesch Police krut eegenen Aussoen no en Attentat op der Premier Pedro Sánchez verhënnert.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

Virun 3 Woche wier e Mann verhaft ginn, deen en Attentat op de sozialistesche Politiker geplangt gehat hätt, esou heescht et vun den Autoritéiten.



Éischten Ermëttlungen no hätt de Mann sech fir sozialistesch Pläng wëlle rächen, fir d'Iwwerreschter vum Diktator Franco op eng aner Plaz ze transferéieren. Den 63 Joer ale Verdächtegen hat Waffen doheem a soll seng Attentatspläng op sozialen Netzwierker annoncéiert hunn. Hie sëtzt elo an Untersuchungshaft.