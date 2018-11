© Olidom Multimedia

Mëtt September huet ee mam Chantier ugefaangen, deen och vill Repercussiounen op d'Stroossen am Grand-Duché huet, dat esouwuel op d'A6, wéi och op d'Alternativen.U sech war geplangt, datt de Chantier tëscht Sterpenech an Arel Enn vun dësem Joer fäerdeg sinn, ma um Donneschdeg de Mëtteg koum déi Confirmatioun, déi vill Pendler gefaart hunn: Et muss méi laang un der Streck geschafft ginn, esou datt een eréischt am Abrëll 2019 wäert fäerdeg ginn.