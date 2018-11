US-Ambassadeur: Reaktioun op Midterms (08.11.2018) De Randolph J. Evans huet als US-Ambassadeur zu Lëtzebuerg seng Aschätzungen zu de Kongresswalen 2018 ginn.

U sech waren et Midterms wéi soss och.



Net ganz, mengt den amerikaneschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg. Den Randolph J. Evans huet um Donneschdeg seng Aschätzung vun de Kongresswale ginn, an huet do engersäits erkläert, datt dës Midterms vill méi Leit matgemaach hunn, wéi nach bei der virleschte Kéier. Et waren iwwer 30 Milliounen Amerikaner méi, déi hir Stëmm ofginn hunn, wéi nach 2010 wärend der éischter Legislatur vum Barack Obama. Ob der anerer Säit sinn d’Resultater och aneschters ze deiten.

Normalerweis wier et bei de Midterms esou, datt et ee Camp gëtt, dee gewënnt an een, dee verléiert. Mä kee Camp gouf a sengen Ziler bestätegt, mengt de Randolph J. Evans. D’Representantenhaus ass jo un d’Demokraten gaangen, de Senat bleift weider an den Hänn vun de Republikaner.

Ënnert dem Stréch ass et e bëssen ewéi een haart ëmkämpftent Geschäftsofkommes. Kee krut dat, wat e wollt, mä jidderee krut eppes, wat an der amerikanescher Politik speziell ass.

Dat wier an der amerikanescher Politik eng speziell Situatioun, wou et normalerweis ee Gewënner an ee Verléierer gëtt. Direkt no de Resultater huet sech de President Donald Trump ganz zefridde mam Resultater vun de Midterms gewisen an huet do vun engem grousse Succès geschwat. E Wuert, dat den amerikaneschen Ambassadeur a senger perséinlecher Appreciatioun net an de Mond hëlt, a versicht dem Donald Trump seng Ausso esou z’erklären.

Ech denken, de Grond, firwat hein et ee Succès genannt huet, ass, well hie selwer mat and 'Course gaange war. And o huet, wou hie sech engagéiert huet, mir gewonnen. Um Enn vum dag war et dat, wat hie sot.

Wat bedeiten d’Resultater vun de Kongresswalen elo konkret fir déi amerikanesch Politik an den Trump? Do mengt de Randolph J Evans.



Hein huet e Plang fir d'Infrastrukturen. D'Demokrate kontrolléieren d'Representantenhaus a si hunn een Appetit fir Infrastrukturen an ëffentlech Ausgaben. Ënnert dem Stréch wären dem President seng Infrastrukturen ni duerch ee republikanesche Kongress gaangen, well si sech iwwert den Defizit an déi Depense Suerge maachen. E kéint awer duerch een demokratescht Haus goen a kéint dono duerch de Senat goen, wou de President seng confortabel Marge huet.