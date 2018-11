© AFP

Offiziellen Donnéeën no koumen 91 Persounen ëm d'Liewen. An den Deeg dono goufe weider 400 Mënschen ëmbruecht. Iwwer 1.400 Synagogen, Dausende vu Geschäfter a jüddesch Kierfechter goufen zerstéiert.



A ganz Däitschland, awer och an Éisträich an an der Tschechoslowakei goufe jüddesch Haiser a Synagogen ofgebrannt. Un der Aktioun waren och Membere vun der Hitlerjugend a weideren NS-Organisatioune bedeelegt. D'Suitte waren dramatesch. Ongeféier 30.000 jüddesch Männer a Jugendlecher goufen an d'Konzentratiounslager vu Buchenwald, Dachau a Sachsenhausen verschleeft. Vill vun hinnen hunn net iwwerlieft. No der Progromnacht goufe bal all jüddesch Organisatiounen opgeléist an déi jüddesch Protester verbueden. Et war den Optakt vum Holocaust.



Um Freideg sinn eng sëlleche Gedenkzeremonien. En Donneschdeg scho gouf zu Berlin un d'Affer vun der Reichsprogromnacht vu virun 80 Joer erënnert. Den däitschen Ausseminister Heiko Maas huet am Virfeld drop higewisen, dass misst verhënnert ginn, dass Antisemitismus, Rassismus an Nationalismus nees opkommen. Och déi zwou grouss Kierchen an Däitschland huelen dësen Dag als Ulass, fir all Form vun Antisemitismus ze kritiséieren. Et dierft een net ewechkucken, wa Judden, a wéi enger Form och ëmmer, attackéiert ginn, sou de Chef vun der Däitscher Bëschofskonferenz de Kardinol Reinhard Marx. Et misst ee sech dofir schummen, dass deemools vill Leit, déi meescht dovu Chrëschten, ewechgekuckt an näischt ënnerholl hunn.