No de Kongresswalen an den USA soll et am Bundesstaat Florida zu Onreegelméissegkeete komm sinn. Dat behaapt op mannst emol den amerikanesche President.

An der Course ëm de Poste vum Gouverneur souwéi ee Sëtz am Senat kéint et zu Neiauszielunge kommen, well d'Kandidaten extrem knapp beienee leien. De President Donald Trump huet antëscht Partie ergraff fir de republikanesche Kandidat fir de Senat, Rick Sott an huet de Verdacht op Onreegelméissegkeeten an d'Spill bruecht.Déi zoustänneg Autoritéite sinn am Gaangen d'Situatioun ze analyséieren. Béid Kandidaten trenne just 0,22 Prozentpunkten. De Republikaner Rick Scott läit ronn 17.000 Stëmme viru sengem demokrateschen Erausfuerderer Bill Nelson. Allerdéngs gesäit dat amerikanescht Walgesetz eng automatesch Neiauszielung vir, wann d'Resultat eng Differenz vu manner wéi 0,25 Prozentpunkten ausmécht. Sou eng nei Auszielung, déi op der Hand geschitt, kéint Wochen daueren.Den Donald Trump huet op Twitter geschriwwen, dass Florida de Rick Scott gewielt hätt. De Verloscht vun engem Sëtz am Senat a Florida hätt allerdéngs keng Repercussiounen op d'Victoire vun de Republikaner am Senat. Nieft Florida feelen nach d'Resultater aus Arizona a Mississippi. Mat och ouni dës Bundesstaaten hunn d'Republikaner elo schonn op eng Majoritéit vun 51 vun den 100 Sëtz.