Aktuell ginn all Dag Iesswuere fir siwe bis aacht Millioune Mënschen ausgeliwwert, sou ee Spriecher vun der Organisatioun. Dat neit Zil wier et, 14 Millioune Leit mat Liewensmëttel ze versuergen. Wéi et heescht, géif dat een enorme logisteschen a finanziellen Opwand bedeiten.D'Vereenten Natiounen haten am Oktober virdru gewarnt, dass am Jemen 14 Millioune Leit vum Honger menacéiert sinn. Dat ass bal d'Halschent vun der Populatioun. D'Vereenten Natioune schwätze vun der schwéierster humanitärer Kris weltwäit.