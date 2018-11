Wärend enger Messerattack am Zentrum vu Melbourne goufen e Freideg de Moien eiser Zäit direkt e puer Leit blesséiert. Et soll och een Doudege ginn.

© AFP

Eng australesch Noriichtenagence huet eng Foto publizéiert, op där eng Läich ze gesinn ass.



Wéi et vun der Police heescht, ware si op en Autosbrand geruff ginn. Den Täter soll säin Auto a Brand gestach hunn. Dono ass hie mat engem Messer op d'Police duergaangen. Den Tëschefall ass an engem Geschäftsquartier zu Melbourne geschitt, Mëttes géint 16.20 Auer Lokalzäit, wéi vill Leit sech op de Wee fir heem gemaach hunn.



Op Videoen an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi ee Mann mat engem Messer op d'Beamten duergeet, bis si op eemol op hie schéissen. De Mann gouf festgeholl. Hie soll an engem kriteschen Zoustand sinn, melle lokal Medien.



Op d'mannst dräi Persoune solle blesséiert gi sinn, eng dovun zimlech uerg um Hals. Eng Persoun soll wéi gesot ëm d'Liewe komm sinn. Déi genee Ëmstänn vun der Dot mussen elo gekläert ginn. D'Police huet en Appell un d'Populatioun gemaach, dee betraffene Quartier virleefeg ze evitéieren, och wann een zu dësem Zäitpunkt no kenge weidere suspekte Persoune géif sichen.



Opgepasst, dëse Video enthält Gewaltzeenen!