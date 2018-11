© AFP

Wéi et heescht, hätt eng Fra am Joer 1950 am Duerchschnëtt 4,7 Kanner op d’Welt bruecht, d'lescht Joer wieren et just nach 2,4% gewiescht.

Opgrond vun de groussen Ënnerscheeder tëscht de Länner géing bedeiten, datt bal an der Hallschent vun de Länner weltwäit net méi genuch Kanner op d’Welt géinge kommen, fir hir Populatiounen um aktuellen Niveau ze halen.

D’Konsequenze vun der Variatioun am Taux de Fertilité si grouss, ënnert anerem well et zu Gesellschafte ka féieren, wou et méi Grousseltere ginn wéi Enkelkanner.

D’Etüd gouf vu Lancet publizéiert, eng vun den eelsten medezineschen Zäitschrëften op der Welt.