Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

D’Fusioun gëtt doduercher legitiméiert, datt d’Konkurrenz am stationären, mee virun allem um Internet ëmmer méi grouss gëtt. De neie Ris am Handel wäert 32.000 Leit beschäftegen an 243 Geschäfter a ganz Europa Opweises hunn.