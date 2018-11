© Satanic Temple

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

50 Milliounen Dollar fuerdert de Satanic Temple elo vun Netflix a Warner Bros, well déi hir Statu vum Baphomet, déi se iwwer Crowdfunding finanzéiert gouf, kopéiert hunn, fir se an der neier Serie "Chilling Adventures of Sabrina" ze notzen.Fir de Lucien Greaves Co-Grënner vum Tempel, dee sech iwwer eng Crowdfunding Campagne, géif d'Notze vun der Statu, déi ausgesäit wéi hir, eben d'Original schlechtmaachen. Och géifen Leit, déi de Grupp nach net kennen, elo als éischt d'Statu aus dem Film erëmerkennen. A weider, sot hien an engem Interview mat CNBC, wier et eng schlecht Publicity fir den Tempel, wann an der Serie Persounen, déi anerer ëmbréngen oder Kannibalismus praktizéieren, mam Baphomet a Verbindung bruecht ginn. Well d'Leit, déi d'Kierch net kennen, géifen dann automatesch déi Relatioune mat hirer Relioun zéien.