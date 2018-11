© AFP (Archiv)

Kaum aner Staate kucken op sou eng mouvementéiert rezent Geschicht zeréck ewéi Polen.

100 Joer Polen / Reportage Pit Everling



Nom éischte Weltkrich ass d'Land nees operstanen, den 11. November 1918 gouf d'Onofhängegkeet deklaréiert, nodeems Polen méi ewéi 100 Joer laang vun der Landkaart verschwonne war a friem Hären tëschent Ostsee, Oder, Neiße a Weichsel d'Soen haten. D'Russen, d'Preussen an d'Éisträicher hate Polen ënnert sech opgedeelt.



Polen huet wéinst senger geographescher Lag tëschent deene Grousse villes matgemaach. Déi nach jonk Republik schléisst 1934 den Net-Ugrëffspakt mat Däitschland, dee vum Adolf Hitler net agehale gëtt. Mam sougenannten Iwwerfall 1939 marschéieren däitsch Truppen am Nopeschland an, zur gläicher Zäit koume vun där aner Säit d'Russen.

A Polen sinn am zweete Weltkrich 6 Millioune Mënschen ëmkomm, déi allermeescht dovu waren Zivilisten. 3 Millioune Judde goufen do ëmbruecht.



No der Nazi-Occupatioun koum de Kommunismus. Nom zweete Weltkrich gëtt d'Volleksrepublik Polen Member vum Warschauer Pakt. Wärend dem kale Krich huet Polen als Satellittestaat vun der Sowjetunioun wéineg marge de manoeuvre.



Mam Fale vun der Berliner Mauer ass déi kommunistesch Ära a Polen zu Enn. 1991 sinn déi éischt fräi Walen an de Lech Walesa, dee sech an den 80er Joren als Leader vun der Gewerkschaft "Solidarność" en Numm gemaach hat, gouf Staatspresident.



Polen ass zënter 1994 an der Nato an zënter 2004 an der europäescher Unioun. Hautdesdaags sinn d'Tensioun tëscht Bréissel a Warschau bal net méi z'iwwerbrécken, e Polexit gëllt als net méi onméiglech.



Dëse Sonndeg gëtt also gefeiert. Als ee vun den Héichpunkte vun de Festivitéite gëtt zu Warschau eng extra komponéiert Polonaise gedanzt.