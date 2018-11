© AFP

D'Feier an der bekannter Stad Malibu am Süde vu Kalifornien an den USA ass den Autoritéiten no ausser Kontroll. Alleguer d'Leit hunn e Freideg missen evakuéiert ginn.Malibu ass awer net als eenzeg Stad betraff, a Kalifornien brennt et den Ament op e puer Plazen. Dausende vu Leit sinn op der Flucht a bis ewell sinn op d'mannst 5 Persounen ëm d'Liewe komm. Der Tëleeschaîne NBC no sinn d'Affer an der Stad Paradise fonnt ginn. Déi 27.000 Awunner ware virdrun opgefuerdert ginn, d'Stad ze verloossen.D'Feier a Kalifornien war en Donneschdeg ausgebrach an um Freideg huet et schonn op enger Fläch vun 28.000 Hektar gebrannt. De Katastropheschutz huet um Freideg dann och Hëllef aus anere Bundesstaaten ugefrot.