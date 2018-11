Virun de Feierlechkeeten am Kader vum Enn vum Éischte Weltkrich ass de franséische President Emmanuel Macron um Samschdeg de Moien am Elysée mam Donald Trump zesummekomm.





Den amerikanesche President hat kuerz no senger Arrivée a Frankräich, dem franséische President Emmanuel Macron seng Iddi vun enger eegener europäescher Arméi schaarf veruerteelt. De franséische President huet proposéiert, datt Europa seng eegen Arméi opbaut, fir sech géint d'USA, China a Russland ze schützen, huet de Republikaner um Freideg den Owend getwittert. Dat wier ganz beleidegend, ma vläicht sollt Europa fir d'éischt mol domadder ufänken, seng fair Parten an der NATO z'iwwerhuelen, déi vun den USA subventionéiert ginn.

Den Emmanuel Macron an déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel ginn iwwerdeems um Samschdeg de Mëtteg zu Compiègne erwaart, do wou déi Däitsch den 11. November 1918 de Waffestëllstand mat den Alliéierten ënnerschriwwen hunn.

De franséische President huet fir de Weekend alles an allem 70 Staats- a Regierungscheffen op Paräis invitéiert.



De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel gëtt e Sonndeg de Moien an der franséischer Haaptstad erwaart.



Ënnert anerem och de russesche President Vladimir Putin an den tierkesche President Recep Tayip Erdogan sinn e Sonndeg derbäi, wann den Emmanuel Macron virum Arc de Triomphe eng Ried am Kader vum 100. Anniversaire vum Enn vum 1. Weltkrich hält.