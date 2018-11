Den aktuelle Gouverneur, de Republikaner Rick Scott, an den demokratesche Senateur Bill Nelson leie ganz no beieneen.



Dem Gesetz no misst elo nei gezielt ginn. Wann den Ënnerscheed tëscht zwee Kandidate bei manner wéi 0,25 Prozentpunkte läit, muss mat der Hand ausgezielt ginn. Bei 0,5 Prozentpunkte maschinell.



Bei der Course ëm de Gouverneursposten geet et aktuell ëm eng Differenz vun 0,44 Puntken.

D'Republikaner fäerten a reprochéieren de Walresponsabele Bedruch.



Och de President Trump schwätzt oppe vu Manipulatioun. Walziedele wären illegal zerstéiert ginn, Bréifwalziedelen heemlech opgemaach a villes méi.