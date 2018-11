Et wiere Prouwen an der Kanalisatioun vun der Residenz vum saudesche Konsul zu Istanbul fonnt ginn, an deene Spure vu Saier dra war.

Der regierungsnoer Zeitung an der Tierkei "Sabah" no wier d'Läich vum saudesche Journalist Jamal Kashoggi a Saier opgeléist an an d'Kanalisatioun geschott ginn.



De Kritiker vum saudesche Krounprënz Mohammed bin Salman war den 2. Oktober jo an de Konsulat vu sengem Heemechtsland gaangen an ni méi erauskomm.



Saudi-Arabien huet eréischt no wochelaangem internationalen Drock zouginn, datt de Journalist ëmbruecht gouf. Vu senger Läich feelt bis ewell awer nach all Spur.