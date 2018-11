Zuelen am Oktober däitlech geklommen

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

An den USA ass d'Zuel vun de Migranten, déi un der US-mexikanescher Grenz festgeholl goufen am Oktober däitlech geklommen. Iwwer 60.000 Mënsche wären deemno festgeholl ginn. Dat wier déi héchsten Zuel zanter deem den Donald Trump President ass. Ee Grond wier der Zeitung no de Faite, datt d'Familljen zanter Juni net méi un der Grenz getrennt ginn. Zanterhier géifen ëmmer méi Eltere mat hire Kanner un d'Grenz kommen.