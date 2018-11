© Steil TV

E Camion mat Päerd an een Auto sinn e Samschdeg op der L42 tëschent Olk a Ralingen hei vir an Däitschland frontal anenee gerannt.



Am Auto souzen zwou Persounen, si goufe vun de Pompjeeën a vum Rettungsdéngscht befreit an an d'Klinik ageliwwert. Am Camion waren dräi Fraen, si goufen éischten Informatiounen no net blesséiert. D'Päerd am Camion goufen nom Accident vun engem Veterinär ënnersicht.



De Coup war esou staark, datt d'Staang an der Box vun engem Päerd verbéit ginn ass.



D'Strooss war nom Accident fir eng Zäit gespaart ginn.