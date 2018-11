Asaz géint Ebola am Kongo © AFP

D'Epidemie ass an der Groussstad Beni ausgebrach. Den Ebola-Virus gehéiert zu deene geféierlechsten op der Welt. Et kritt ee Féiwer an dacks massiv bannenzeg Bluddungen.Do, wou de Virus elo ausgebrach ass, ginn et och vill Rebellen, déi et net méi einfach maachen, datt Kranke gehollef gëtt an datt déi isoléiert ginn. De Virus geet nämlech séier virun.An der Populatioun ginn et massiv Widderstänn géint d'Impfung, well d'Leit der Regierung net trauen.