100 Joer sinn et jo genee hier: Zesumme fir de Fridden a géint den Nationalismus, housch et dann och an der franséischer Haaptstad.



An 100 Sekonnen erkläert: De Centenaire vum Armistice.

Weider Informatiounen iwwer de Centenaire.



D'Staats-a Regierungcheffen vu 70 Länner si mat derbäi. Ënnert hinnen den US-President Trump, déi däitsche Kanzlerin Merkel, de russesche President Putin an och den tierkesche President Erdogan.



Fir Lëtzebuerg sinn déi groussherzoglech Koppel bei de Feierlechkeeten derbäi an och de Premier Xavier Bettel.







Et goufe scho symbolesch Biller wéi d'Staats- a Regierungcheffen zesummen iwwer d'Champs Elysées getrëppelt sinn – bei schlechte Wiederkonditiounen a villem Reen.







Den Donald Trump huet awer, grad wéi de Wladimir Putin, an deem Cortège gefeelt. U sech war geplangt, datt och hie mattrëppelt. Firwat dat net de Fall war, ass net genee gewosst.







Kuerz virdru gouf et en Tëschefall op säin Auto. Zwou presuméiert Femen-Aktivistinnen mat plakeger Brooscht haten den Auto ugegraff, konnten awer gestoppt ginn.



Den Trump an och de Putin sinn awer bei der eigentlecher Zeremonie beim Arc de triomphe derbäi.





Als Zeeche vun der Versöhnung sollen all d'Spëtzepolitiker symbolesch eng Hand op d'Schëller vum Noper leeën. Um 11 Auer wäerten a Frankräich all d'Klacke lauden, géint 13.30 Auer da weltwäit.





Hei zu Lëtzebuerg ass e Sonndeg am spéide Mëtteg eng Zeremonie fir de Centenaire vum Armistice. Dat ass um 16.30 Auer bei der Gëlle Fra an der Stad, a Präsenz vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse. De Premier Xavier Bettel hält och eng Ried.







Am 1. Weltkrich sinn tëscht 1914 an 1918 bal 9 Milliounen Zaldoten an iwwer 6 Milliounen Ziviliste gestuerwen. De Waffestëllstand – den Armistice – ass den 11. November 1918 an der Géigend vu Compiègne am Norde vu Frankräich ënnerschriwwe ginn.