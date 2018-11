Den Organisateuren no waren Demonstranten aus ronn 50 Stied aus dem Land fir d'Maniff ugereest. Si hu géint eng geplangte Verschäerfung vum Asylrecht demonstréiert. Déi gesäit vir, datt Migrante méi liicht ausgewise kënne ginn an d'Demandeurs d'asile sollen an Zukunft an Italien a grouss Opfankstrukturen ënnerbruecht ginn.D'UNO Flüchtlingshëllefswierk UNHCR ass besuergt iwwert d'Pläng vun der italienescher Regierung.