De russesche President Wladimir Putin huet sech oppe gewise fir e Gespréich mam US President Donald Trump.

Russland an USA

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dat um Bord vun der Gedenkfeier fir d'Enn vum 1. Weltkrich zu Paräis. Bis ewell hunn déi 2 sech just begréisst an nach keng Geleeënheet gehat fir e Gespréich, dat sot de Putin engem russeschen Tëleessender. E Gespréich wier allerdéngs net ausgeschloss.

Allebéid wiere se sech eens, de Programm vun der Gedenkfeier net stéieren ze wëllen, dowéinst wier och keen Treffen organiséiert ginn, huet de russesche President erkläert. Hien huet drop verwisen, datt sech alternativ eng Méiglechkeet um Bord vum G20-Sommet Enn November zu Buenos Aires ergi kéint, oder awer méi spéit. Op alle Fall wiere se prett, en Dialog ze féieren, huet de Putin nach betount.



D'Relatiounen tëscht den USA a Russland sinn de Moment immens ugespaant, virun allem wéinst de Konflikter a Syrien an an der Ukrain. Och d'Virwërf, datt Russland sech zu Gonschte vum Trump an d'US Presidentschaftswal agemëscht huet, belaaschten d'Relatiounen tëscht béide Länner.