Eng Spend an Héicht vun 130.000 Euro aus dem Ausland huet d'Alternative fir Däitschland an Erklärungsnout bruecht.

No Recherchë vum WDR, NDR an der Süddeutschen Zeitung huet d'Partei tëscht Juli a September 2017, deemno dem Joer vun der Bundestagswahl, eng ganz Partie Spenden vun iwwer 130.000 Euro aus der Schwäiz ugeholl an domat wahrscheinlech géint d'Parteiegesetz verstouss.Eng grouss Pharmaentreprise vun Zürech soll d'Suen iwwerwisen hunn. Déi genannten Zomm soll, opgedeelt an am ganzen 18 Tranchen, op de Kont bei der däitscher Spuerkeess vum AfD-Bezierk Bodensee gefloss sinn. Den SPD-Spriecher vun der Budgetskommissioun am Bundestag, Johannes Kahrs, huet de Récktrëtt vun der AfD-Fraktiounscheffin Alice Weidel gefuerdert, sollten des Spende virun der Bundestagswahl illegal gewiescht sinn.