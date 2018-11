Internat.: Am meeschte gelies

E Spendenopruff iwwer Internet fir de Michael Rogers huet bis e Méindeg de Moien ëmgerechent iwwer 66.000 Euro abruecht. De Mann hat e puer mol probéiert mat engem Akafsweenchen den Täter, dee Polizisten mat engem Messer attackéiert hat, ze stoppen.



Hien hätt Angscht gehat, och fir sech selwer, sou de Michael Rogers, deen an tëscht am Internet als "Trolley Man" gefeiert gëtt. Hie wier awer keen Held, sou de Sans-Abri, deen eegenen Aussoen no awer d'Gefill huet, dass hie wahrscheinlech Liewe gerett huet.