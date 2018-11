Bei Ausenanersetzungen an der Gazasträif sinn op d'mannst 7 Mënschen ëmkomm: 6 Palestinenser an en israeleschen Zaldot.

© AFP-Archiv

E Spriecher vun der Kassam-Brigade sot aus, eng israelesch Spezialunitéit wier an engem zivillen Auto dräi Kilometer wäit an d'Gazasträif eragefuer komm an hätt en Hamas-Commandeur dout gemaach. Dono wier d'Ëmgéigend aus der Loft bombardéiert ginn.

Israel huet confirméiert, datt bei enger Operatioun en Offizéier ëmkomm, an ee weidere blesséiert gi wier.