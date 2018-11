Bei engem Busaccident am Peru si sechs Spiller vun enger Futtball-Ekipp ëm d'Liewe komm. Och de Buschauffer huet net iwwerlieft.

Den 21. Februar ware bei engem ähnlechen Accident 45 Persounen am Peru ëm d'Liewe komm. © AFP-Archiv

7 weider Spiller an 2 Betreier goufe blesséiert.



D'Gefier ass am peruaneschen Amazonas-Gebitt 90 Meter an d'Déift gefall. Déi genee Ursaach vum Accident ass net gekläert.



D'Ekipp aus er Provënz Rodríguez de Mendoza war um Wee op hiert regionaalt Turnéier zu Chachapoyas, dat nom Ongléck annuléiert gouf.