Et ass ënnert anerem ee Cortège virgesinn, deen déi sechs Plazen, wou d'Attentäter zougeschloen haten, matenee verbënnt, dorënner de Stade de France an de Concertssall Bataclan. Deen Owend koumen 130 Mënschen ëm d'Liewen, iwwer 350 goufe blesséiert.De Cortège geet beim Futtballstadion fort a geet dann am Quartier Saint-Denis laanscht Terrassen an d'Restauranten, wou 39 Persounen hiert d'Liewe an den Attentater gelooss haten. Géint 23 Auer um Dënschdeg den Owend soll de Cortège virum Bataclan ukommen, wou den 13. November virun dräi Joer 90 Mënschen vun den Dschihadisten erschoss goufen.De franséische President Emmanuel Macron ass bei der Gedenkzeremonie net dobäi. Präsent sinn donieft awer de Premierminister Edouard Philippe, souwéi d'Buergermeeschtesch vu Paräis Anne Hidalgo. Och Vertrieder vun den Affer-Associatiounen ginn en Dënschdeg den Owend mat. Si organiséieren awer schonn an der Mëttesstonn eng Gedenkzeremonie virun der Gemeng vum 11. Arrondissement.Vill vun den Iwwerliewenden waarden donieft drop, dass de Prozess endlech ufänkt. Dräi Joer no den Attentater geet d'Enquête an déi lescht Ligne Droite. Eng 15 suspekt Persounen stinn am Mëttelpunkt vun der Enquête. 11 sëtzen an Untersuchungshaft, dorënner de Salah Abdeslam, den eenzeg Iwwerliewende vun den Attentäter vum 13. November 2015.De Prozess kéint 2020 ufänken a sech iwwer 6 Méint oder nach méi laang zéien. 1.700 Partie Civilen hu sech constituéiert, déi vun net manner wéi 300 Affekote vertruede ginn. Sou ee Prozess erfuerdert ee logisteschen Opwand, fir dee speziell Sécherheetsmesuren gëllen an déi adequat Plaz fonnt muss ginn.