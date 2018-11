No de Kongresswalen an den USA, geet ee besonnesch ëmkämpfte Sëtz am Bundesstaat Arizona un d'Demokraten.

Kyrsten Sinema

Déi republikanesch Kandidatin huet e Méindeg hir Defaite zouginn. Si hätt hirer demokratescher Géigekandidatin Kyrsten Sinema ugeruff a fir hir Victoire gratuléiert, sou d'Martha McSally op Twitter.



D'Kyrsten Sinema gëtt déi éischt weiblech Senateurin fir Arizona. An dem südleche Bundesstaat huet d'Endresultat fir de Posten am Senat laang op sech waarde gelooss. D'Victoire vun den Demokraten am Arizona ännert awer näischt drun, dass d'Republikaner vum US President Trump hir Majoritéit am Senat konnte verdeedegen.