Si huet domat d'Recht, sech weiderhin "Ambassadrice vum Gewëssen" ze bezeechnen, verluer. Si hat des Auszeechnung 2009 krut, wéi si nach ënner Hausarrest stoung. D'Mënscherechtler hunn hir Decisioun domat begrënnt, dass d'Suu Kyi als Premierministesch vun hirem südostasiateschen Heemechtsland, déi eege Wäerter vu fréier op eng Manéier verroden hätt, fir déi si sech misst schummen. De Generalsekretär vun Amnesty International reprochéiert hier an engem Bréif, déi grujeleg Dote vum Militär ze ignoréieren an d'Meenungsfräiheet net genuch ze protegéieren.Déi fréier Oppositiounscheffin steet massiv an der Kritik, nodeems virun iwwert engem Joer Honnertdausende Moslemen vun der Volleksgrupp vun de Rohingya brutal verdriwwe goufen. D'Vereenten Natioune schwätze vu Vëlkermord. Ëmmer nees ginn et och Fuerderungen, dass d'Aung San Suu Kyi de Friddensnobelpräis nees oferkannt kritt. Dat ass no Donnéeë vum Nobelpräiscomité awer net méiglech.