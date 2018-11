© AFP (Archiv)

Et si vill Passagen am Dokument vu 34 Säiten, déi elo schonns an d’Praxis ëmgesat ginn. Rieds geet vum UN-Migratiounspak, deen am Dezember zu Marrakesch soll definitiv ofgeseent ginn. 193 Memberstaate vun de Vereente Natiounen haten 2016 sech op esou een Dokument konnten eenegen. Si wollten domadder de Länner Richtlinne proposéieren, wéi déi besser mat de Migratiounswelle kéinten ëmgoen.

Am Migratiounspak, solle weltwäit Standarde fir regulär Migratioun festgeluecht ginn, dat heescht fir legal Migratioun. Domadder wëll de Pak déi legal Migratioun ënnerstëtzen, déi illegal dogéint soll esou bekämpft ginn. Zum Beispill andeems de Kampf géint Schleiser ausgebaut soll ginn. D’Migrante solle viru Mëssbrauch an Ausbeutung besser geschützt ginn. D’Länner sollen och de Mënschenhandel ënnerbannen, zum Beispill duerch eng besser Strofverfolgung.

Et heescht am Migratiounspak vun der Uno, datt d’Länner déi sozial, wirtschaftlech, politesch an Ëmwelt-Konditiounen ënnert d’Lupp sollten huelen, déi sollten ee mënschewierdegt Liewen erméiglechen. Allerdéngs geet de Pak nach méi wäit, stellt déi nohalteg Entwécklung an der Virdergrond. Hei huet ee sech een Agenda bis 2030 ginn, fir Investitiounen. Och dat Paräisser Klimaofkommes soll ëmgesat ginn, esou wéi och den Aktiounsagenda vun Addis Abeba, heescht et am Dokument, dat op eng Initiative vun der OIM, der internationaler Organisatioun fir Migratioun, déi mat der Uno associéiert ass, zeréckgeet. Wat d’Flüchlingsaffluxen ugeet, sollen déi dokumentéiert a geréiert ginn. D’Leit solle bei hirer Heemrees ënnerstëtzt ginn.

Zesummenaarbecht ass dann noutwenneg, wann et em d’Rettung vun de Migrante geet.

Et gesäit een, vill vun de Punkte ginn elo schonns an d’Realitéit ëmgesat. Ma e puer Länner hu schonn annoncéiert, datt si den Texte net matdroe wäerten. D’USA, Australien an Ungarn wëllen den 10. an 11. Dezember d’Dokument net mat ofseenen. An och Éisträich a Bulgarien hunn annoncéiert, ee Réckzéier ze maachen. Grond: d’Souveränitéit vun de Länner kéint a Fro gestallt ginn, obschonns den Texte kloer an däitlech erkläert, datt d’Souveränitéit vun de Länner net ugetaascht gëtt. Verschidde Kritiker sinn der Meenung, d’Migratioun géif ze positiv duergestallt ginn. Fir den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz géif et duerch den Texte zu enger Vermëschung vun der legaler an illegaler Migratioun kommen.

Lëtzebuerg wëll den Texte iwwregens mat ënnerschreiwen.