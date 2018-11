Am Norde vum US-Bundesstaat goufen an der Stad Paradise weider 6 Läiche gebuergen. Eleng hei sinn 48 Persounen an de Flamen ëm d'Liewe komm. Dosende vun Awunner ginn nach ëmmer vermësst.D'Pompjeeë fäerten, dass dee staarke Wand an déi extrem Dréchent d'Situatioun nach weider verschäerfen. D'Bränn, déi d'lescht Woch en Donneschdeg am Norden an am Süden vu Kalifornien ausgebrach waren, hu schonn Honnerte Quadratkilometer Bësch an Dausende vun Haiser zerstéiert. Honnertdausende vu Leit hu sech mussen a Sécherheet bréngen. E puer Dausend Pompjeeë si ronderëm d'Auer am Asaz fir de Flamen meeschter ze ginn.